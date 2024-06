Un nouvel ailier pour Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax renforce son secteur offensif. Le club « rouge et noir » annonce jeudi l’arrivée dans ses rangs d’Hussayn Touati pour la prochaine saison de Challenge League de football. Ce Franco-Algérien de 22 ans arrive de Wil, où il était prêté par le Servette Fc lors de la seconde partie du dernier championnat. Formé en France, à l’Olympique Lyonnais puis à l’académie du Paris Saint-Germain, l’ailier est arrivé à Servette en 2022. Il a notamment pu disputer quelques rencontres européennes avec les Grenats. « Je suis très heureux de rejoindre Neuchâtel Xamax et me réjouis de découvrir le public », souligne le nouveau venu dans un communiqué du club. /comm-gjo