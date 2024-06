« Sur la route de l’Euro » avec la Xamax Academy

« Sur la route de l’Euro » s’est arrêté au stade de La Maladière, plus précisément au Lobby Bar, à la rencontre de la Xamax Academy. Marouane Calame et Hugo Bigirimana viennent d’intégrer l’effectif de la première équipe. Ils décrivent le long chemin qui mène à la Ligue nationale. Ces jeunes joueurs ont suivi l’intégralité de la filière de formation du club « rouge et noir ». Ils évoquent aussi leur attente et leur espoir, eux qui sont aux portes de cette ligue.