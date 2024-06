Le FC La Sagne promu en 2e ligue

Le FC La Sagne évoluera en 2e ligue de football la saison prochaine. La formation des Gouttes a renversé Colombier 3-2 lundi soir lors du barrage de promotion de 3e ligue. Sur son terrain, la formation de Salvatore Natoli a pourtant mal entamé sa rencontre. Les locaux se sont retrouvés menés 2-0 après des réussites de Sylvain Breitler (26’) et de Julien Descombes (34’). Mais ils ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir dans la partie grâce à un doublé de Diego Leon (44’ et 54’), avant de faire la différence en fin de partie sur une réussite de Vignikin Mensah (89’).

La Sagne rejoint ainsi le FC Communal Sports Le Locle et le FC Boudry au rang des promus dans l’élite cantonale. Ces trois clubs remplaceront respectivement le FC Hauterive et le FC Le Locle, relégués, et la seconde garniture du FC La Chaux-de-Fonds, retirée la semaine dernière. /gjo