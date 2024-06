DJ Bonnet aux platines pour Suisse - Allemagne

C’est aussi une fête du football qui suscite un énorme engouement : la Suisse et l’Allemagne se rencontrent pour la 54e fois de l’histoire, la première dans le cadre d’une phase finale depuis la Coupe du monde 1966, ce dimanche soir à l’Euro de football. Combien de supporters suisses suivront cet événement, soit derrière leur petit écran, soit de l’intérieur du stade de Francfort ou tout simplement d’une fans zone ? C’est difficile à chiffrer. Mais la fête avait déjà commencé samedi soir à Francfort. Un homme est très bien placé pour en parler, il vient de la Brévine et se nomme Luca Bonnet. Le président de la Fête du froid est aussi devenu, un peu par hasard d’ailleurs, le DJ officiel de l’Association suisse de football : « En septembre dernier, les fans de la Nati étaient réunis dans un bar de Pristina, après le match nul obtenu contre le Kosovo. Je suis allé vers le patron de l’établissement en vue de diffuser de la musique suisse. Dans un premier temps, celui-ci n’était pas trop d’accord. Mais lorsqu’il a vu que son bar se remplissait, il a changé d’avis. Il m’a même laissé les clés et la fête s'est prolongée ». C’est ce que raconte non sans humour Luca Bonnet qui se souviendra aussi qu’un officiel de l’ASF était présent cette nuit là : celui-ci a compris le Brévinier n'avait pas froid... aux yeux et que c'était un animateur hors pair.