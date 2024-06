Une vitrine pour le football féminin

La popularité du football féminin ne cesse donc de croître. Les jeunes filles ont moins peur de s’exposer aux sarcasmes des garçons, au moment de venir taper dans un ballon. Mais, elles commencent généralement le football plus tard et les lacunes techniques sont encore parfois difficiles à combler. C’est ce que relève Minutela Pulvirenti : « Mais, on travaille très dur avec nos équipes pour les inciter à commencer le plus tôt possible, actuellement c’est vers 10 ou 11 ans. On aimerait vraiment aller plus loin ».