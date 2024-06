Simone Rapp et Xamax, c’est fini

Simone Rapp ne sera plus « rouge et noir » la saison prochaine. Neuchâtel Xamax annonce ce vendredi avoir résilié le contrat de son attaquant tessinois. Âgé de 31 ans, Simone Rapp est arrivé à la Maladière en juillet 2023. Il a disputé 30 matches, pour quatre buts et un assist lors de l’exercice 2023/2024 de Challenge League de football. /comm-lgn