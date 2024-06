Le FC La Chaux-de-Fonds perd sa deuxième équipe et son vice-président

C’est une double page qui se tourne pour le FC La Chaux-de-Fonds. Ce mardi, le vice-président du club, Sadry Ben Brahim, annonce qu’il démissionne de son poste « avec effet immédiat ». Dans un bref communiqué, il explique avoir pris cette décision à la suite de « désaccords sur la gestion sportive du club, qui a débouché ce jour au retrait de la seconde garniture de 2e ligue de football. » Il souligne avoir « été honoré de contribuer au sauvetage du FCC en 2019 et d’avoir fait en sorte que le club survive aux différents tumultes qui ont jalonné ces dernières saisons.





Une « aberration »

Contacté, Sadry Ben Brahim explique que la décision de retirer purement et simplement la deuxième équipe du FCC a été celle de trop. « C’est contre ma vision du foot. Une équipe de 1re Ligue doit avoir une deuxième formation », insiste-t-il. « Les jeunes juniors A et B ont besoin d’un tremplin, et ils iront chercher cela ailleurs. C’est dommage. », regrette Sadry Ben Brahim. Avant de conclure : « Je ne me fais pas trop de soucis pour la première équipe, mais ça démontre un problème structurel. »





Deux candidats pour une place en 2e ligue

Cette suppression d’équipe du FC La Chaux-de-Fonds fait aussi des heureux. Deuxièmes des deux groupes de 3e ligue au terme du championnat, le FC Colombier et La Sagne se disputeront cette place lors d’un barrage, lors d’un seul match. Et ce barrage, le club des Chézards l’avait marqué en gras dans son agenda, le samedi 22 juin à 16h. Problème : « La Sagne fête son 75e anniversaire à cette date et le match ne peut ainsi pas avoir lieu », explique Mario Chatagny, président de l’Association neuchâteloise de football. La confrontation aura donc lieu « le mardi 25 juin à 20 heures aux Ponts-de-Martel. », conclut-il.





« Nos deux entraîneurs ne seront même plus là ! »

Un changement d’horaire qui n’est pas du goût de Colombier. Pour le président du club, Joaquim Passos, c’est inacceptable. « Nous avons demandé à nos joueurs de tout bloquer jusqu’à ce week-end, mais pas au-delà. La semaine prochaine, trois joueurs sont aux études et nos deux entraîneurs ne seront même plus là », s’exclame-t-il. « Nous n’avons même pas les diplômes pour coacher au comité. C’est l’entraîneur des juniors C qui devrait venir pour ce barrage ? En plus, l’ANF ne nous a pas prévenu. C’est aberrant. »

Pour l’heure, le match est toujours agendé au mardi 25 juin, mais Joaquim Passos explique qu’il espère encore trouver un arrangement avec le FC La Sagne pour disputer cette rencontre le jeudi 20 ou le vendredi 21 juin. /gjo