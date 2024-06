Attaquant chevronné à Xamax

C’est un attaquant chevronné et expérimenté qui a rejoint Neuchâtel Xamax, en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » a annoncé mardi l’arrivée de Koro Koné. Après avoir passablement voyagé dans sa jeunesse entre la Suisse, l’Allemagne ou l’Afrique du Sud, Koro Koné s’est fait un nom en France avec des passages à Dijon, Arles-Avignon, Sedan et Boulogne. En 2018, il a rejoint Servette avec qui il a fêté la promotion en Super League. Il est resté trois saisons dans le club genevois avant de débarquer à Yverdon Sport sous les ordres d’un certain… Uli Forte. En 58 rencontres avec les Yverdonnois, l’Ivorien a inscrit 30 buts et a acquis une seconde promotion dans l’élite. Il a bien failli obtenir une troisième promotion avec le FC Thoune lors du barrage de promotion/relégation contre Grasshopper au terme de l’exercice 23/24 : « Je suis très heureux d’avoir signé à Xamax. C’est un club historique avec un stade magnifique », a-t-il déclaré au moment de signer à La Maladière. La durée de son contrat n’a pas été précisée. /comm-mne