Un an après, le FC Boudry est de retour en 2e ligue

« La 2e ligue, c’est le minimum »

Pour assurer cette promotion, le coach a pu compter sur un effectif composer de joueurs d’expériences ayant évolué « bien plus haut », mais également de jeunes footballeurs en herbe talentueux. Il a aussi pu instaurer un esprit de camaraderie dans le vestiaire : « On a vraiment un groupe. Le jeudi, c’est comme aller à l’église, on s’arrête à la cantine et on boit un verre. »