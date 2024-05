Profiter de l’Euro 2025 en Suisse pour développer le football féminin

Une occasion en or pour développer le football féminin. La Suisse organisera l’Euro féminin l’année prochaine. Le tournoi se déroulera du 2 au 27 juillet 2025 dans huit stades : de Berne, à Bâle en passant par Sion ou encore Genève. L’Association suisse de football (ASF) veut s’appuyer sur cet événement pour faire du football le sport le plus populaire et le plus pratiqué par les femmes. Pour y parvenir, l’ASF a présenté ce vendredi au Palais des Congrès de Bienne le « Projet Legacy ».

Ce dernier repose sur deux piliers principaux : le football amateur et élite. Il veut notamment atteindre 80'000 joueuses et 5'000 entraineuses d’ici trois ans, soit le double qu’actuellement. « On va faire un jeu avec tous les clubs en Suisse pour réaliser des petits pas en direction du foot féminin et on va mettre en place des cours d’entraineur uniquement pour les femmes », exemplifie la responsable du programme. Alice Holzer veut aussi renforcer la sphère élite en misant sur la communication et le marketing autour de la Women Super League. « On veut aussi amener plus de jeunes filles dans le haut niveau », ajoute-t-elle.