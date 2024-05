Meho Becirovic : « De la joie et de la satisfaction »

Le FC La Chaux-de-Fonds tient son nouvel entraîneur. Meho Becirovic dirigera le club de La Charrière dès le prochain exercice 2024-2025 en 1re Ligue de football. Agé de 44 ans, ce technicien d’origine bosnienne a été engagé pour une année. Il succède à Pascal Oppliger, qui ne souhaitait pas prolonger l’aventure chaux-de-fonnière.

Meho Becirovic était actuellement sans club après une demi-saison à Fribourg, en 2e ligue interrégionale. Auparavant, il avait entraîné le FC Bosna Neuchâtel, le FC Coffrane ainsi que le FC Colombier. Mais c’est la première fois qu’il est le patron d’une équipe de 1re Ligue. Les exigences deviennent élevées, surtout pour des footballeurs encore amateurs : « On s’entraîne quatre fois par semaine. Au niveau professionnel et de l’organisation familiale, cela demande beaucoup plus d’engagements pour l’entraîneur et pour le reste de l’équipe qu'en 2e ligue inter », résume le nouveau coach du FCC.