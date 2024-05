Le FCC et Coffrane terminent sur une défaite

Pas de point pour conclure le championnat de 1re Ligue de football. Les deux équipes neuchâteloises ont connu la défaite samedi à domicile. Le FC La Chaux-de-Fonds recevait le FC Naters. Les « jaune et bleu » ont tenu 20 minutes avant d’encaisser le premier but adverse. Toujours en première mi-temps, les Valaisans ont manqué un pénalty à la 41e, grâce à l’intervention du gardien du FCC Jonathan Santos Serralva. Le deuxième et dernier but de Naters est finalement tombé à la 88e. Score final : 2-0 en faveur des Valaisans.

Avant le début de cette rencontre, l’entraineur chaux-de-fonnier Pascal Oppliger a d’ailleurs été remercié. Il ne sera donc plus sur le banc la saison prochaine, comme l’annonce « Arcinfo ».

Aux Geneveys-sur-Coffrane, le FC Coffrane a également perdu sa rencontre contre une équipe valaisanne. Monthey a su être décisif à deux moments dans le match samedi, d’abord avec des réussites la 39e puis à la 40e minute. Puis en fin de partie, avec deux buts inscrits à la 89e et à la 90e minute de jeu.

Au classement, le FC Coffrane se retrouve 11e avec 35 points. Le FC La Chaux-de-Fonds est juste derrière, 12e, avec 34 points. C’est le FC Grand-Sconnex qui termine premier de 1re Ligue avec 61 points. /swe