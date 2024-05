Changement de président à la tête du Galamax

Les patinoires du Littoral sont devenues le centre névralgique de Neuchâtel aujourd’hui. La 3e édition du Galamax se tient en ce moment même. Mille-cent personnes participent à ce repas de gala destiné à la relève de Neuchâtel Xamax. Après avoir tenté la formule all inclusive sans succès l’an dernier, les organisateurs sont revenus à du classique cette année. Ils espèrent dégager un bénéfice allant de 150'000 à 200'000 francs. Le président du comité d’organisation du Galamax Gregory Aellen a profité de la manifestation pour annoncer sa démission après six Lunchmax et trois Galamax mis sur pied. « C’est un choix judicieux pour l’association. Le but du Galamax est de perdurer et j’ai envie de passer le témoin à quelqu’un qui a de la motivation, des envies et de l’ambition à apporter », explique le président démissionnaire Gregory Aellen.