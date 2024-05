Un ancien junior de retour à Xamax

Retour au bercail pour Jonathan Fontana. Neuchâtel Xamax annonce ce lundi soir que le latéral gauche, de tout juste 21 ans, sera transféré pour la saison prochaine de Challenge League de football du côté de la Maladière. Jonathan Fontana a suivi les filières de formation de la Xamax Academy jusqu’à ses 17 ans. Il a ensuite poursuivi sa progression chez les Young Boys de Berne jusqu’en moins de 21 ans. L’été dernier, il s'est engagé chez le néo-promu, le FC Baden, pour effectuer une première expérience en Challenge League. Il a ainsi disputé 27 rencontres de championnat, ainsi que deux matches de Coupe de Suisse avec le club argovien. Jonathan Fontana a également connu les joies des sélections en équipe nationale lors de sa formation. En effet, il compte sept sélections entre les M16 et les M20, dont la dernière remonte à 2022.

« Je suis très heureux de revenir à la Maladière. Je me réjouis déjà de porter le maillot « rouge et noir » et de tout donner pour ces couleurs », déclare le futur xamaxien dans le communiqué du club. /comm-lgn