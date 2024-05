Neuchâtel Xamax quatrième 

L’après-midi était agréable pour suivre une rencontre de football. Sans toucher au génie, Baden et Neuchâtel Xamax ont livré un duel à la hauteur de cette impression, lundi de Pentecôte, lors de l’ultime journée du championnat. Les deux équipes se sont quittées dos à dos 2-2 : un match débridé, ouvert, qui a permis aux Argoviens d’ores et déjà relégués, de quitter la Challenge League, devant leur public, sur une bonne note. Il n’y a pas eu de vainqueur et c’est bien ainsi, même si Neuchâtel Xamax rate d’un rien la troisième place du classement : « Nous sommes quatrièmes et c’est déjà pas mal. Il faut aussi voir d’où l’on vient. La saison précédente avait été très difficile », clame l’entraîneur Uli Forte à l’heure du bilan.