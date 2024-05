Le moment à part du footballeur amateur 

C’est le clou d’une journée entièrement consacrée aux finales de la Coupe neuchâteloise. Après l’ensemble des catégories juniors et féminines, la finale des actifs oppose le FC Bosna Neuchâtel au FC Communal Sport Le Locle ce dimanche à 20h15, au stade de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds. Soit une opposition entre les leaders du championnat de 2e ligue et de 3e ligue.

Gagner une finale de Coupe, même neuchâteloise, constitue un moment clé, pour ne pas dire à part, dans la saison de footballeurs amateurs et de leurs dirigeants. Elle laisse des souvenirs inoubliables. Témoignage du président du FC St-Blaise, Benjamin Jaggi, dont le club a soulevé le trophée l’an dernier : « On se souvient de plein de belles choses avec ce qui s’est passé. Tant en demi-finale qu’en finale, on a réussi à remonter au score alors que tout paraissait perdu ».