Samedi sombre pour Coffrane et le FCC

C’est un samedi à oublier pour les deux clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football. Le FC Coffrane a perdu 1-0 contre les M21 de Lausanne-Sports, deuxièmes du classement. Un but malheureux, encaissé dans le temps additionnel, à la 95e minute de jeu. L’équipe de Philippe Perret reste ainsi sur une série de huit matches sans victoire, elle n’a plus gagné depuis le 24 mars.

Le FCC ne s’est pas montré plus brillant ce samedi. Une avalanche de buts est tombée sur la formation de Pascal Oppliger. Les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés 6-2 sur le terrain des espoirs de Sion. Et pourtant, ils sont parvenus à revenir à 3-2 en l’espace de six minutes en seconde mi-temps à la suite des réussites de Seyf Toumi sur penalty (64e) et Fares Toumi (70e). Mais l’embellie n’a pas duré longtemps. Les Chaux-de-Fonniers se sont ensuite écroulés en encaissant trois buts supplémentaires. Au classement, à trois journées de la fin, le FCC recule d’un rang : il est 12e avec un point de retard sur le FC Coffrane, dixième. /mne