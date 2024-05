Balaruban et Del Toro quittent Xamax

Ashvin Balaruban et Danilo Del Toro ne joueront plus pour Neuchâtel Xamax la saison prochaine, en Challenge League de football. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le club « rouge et noir » a annoncé que les contrats de ces deux joueurs n’ont pas été prolongés.

Ashvin Balaruban a disputé 33 rencontres sous le maillot xamaxien, avec 3 assists à la clé. Après avoir été longtemps blessé, ce latéral gauche de 22 ans a choisi de ne pas poursuivre sa carrière à La Maladière malgré les propositions du directoire xamaxien.

Milieu de terrain offensif, Danilo Del Toro va boucler sa seconde saison sous le maillot « rouge et noir ». Il était arrivé en juillet 2022 en provenance du FC Schaffhouse. Il aura disputé 61 matchs avec 16 buts et 7 assists à son actif. /comm-mne