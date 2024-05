Un coup d’un soir pour Neuchâtel Xamax

Prendre la température pour la saison prochaine?

Ce concours de circonstances permettra à Xamax de sonder la température à la Maladière samedi et de voir s'il y aura plus de monde au match. « Selon moi, il ne devrait pas y avoir de différence, car l’horaire de match est pratiquement le même que d’habitude », déclare Tiziano Sorrenti. Quoi qu’il en soit, le club rouge et noir profitera de l’occasion et du beau temps qui est offert ce samedi pour lancer l’avant-match dès 14h sur l’esplanade de la Maladière.