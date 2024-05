Le podium s’éloigne pour Xamax

Par la suite, la deuxième période a été à l'avantage du FC Vaduz, qui est gentiment monté en puissance. Les vingt dernières minutes ont clairement été à l’avantage des Liechtensteinois, qui dominaient tant et plus. Et, à force de reculer, les Xamaxiens ont encaissé un but en fin de rencontre (83e). A 1 à 1, la partie est devenue de plus en plus débridée et les deux équipes ont eu leur chance de l’emporter sur la fin. Côté « rouge et noir », Simone Rapp a raté la balle de match à la 93e minute.

Ce match nul fait donc les affaires du FC Vaduz. A deux journées de la fin du championnat, les Liechtensteinois comptent trois points d’avance sur Neuchâtel Xamax avec, en plus, une différence de buts à leur avantage. /nba-fph