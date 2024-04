Le FC La Chaux-de-Fonds tombe à Yverdon

Le FC La Chaux-de-Fonds dominé par les espoirs du FC Yverdon. En 1re Ligue de football, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés ce dimanche sur le score de 4-2 en terres vaudoises. Le FCC a encaissé un premier but après 19 minutes de jeu et est revenu à la hauteur des Vaudois juste avant la pause (42e) grâce à un penalty transformé par Jimmy Frossard. Les Chaux-de-Fonniers ont ensuite sombré en encaissant deux goals en deux minutes (57e et 58e). Nils Cattin est parvenu à réduire l’écart 3-2 à la 69e minute. Mais les joueurs du Nord-Vaudois ont enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (92e).

Au classement, le FC La Chaux-de-Fonds pointe toujours à la 10e place.

La rencontre de 1re Ligue entre Coffrane et l'US Terre Sainte, prévue ce dimanche à 15h a pour sa part été renvoyée. Les Vaudruziens restent provisoirement au 8e rang du classement. /aju-lgn