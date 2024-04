Violences en nombre sur les terrains neuchâtelois

Mais d’autres options sont aussi sur la table, comme le souligne Mario Chatagny, président de l’ANF : « Les sanctions pourraient être plus lourdes pour les personnes qui s’en prennent à l’arbitre. On peut aussi imaginer que les équipes récalcitrantes soient pénalisées d’un retrait de points, voire retirées du championnat ». Il précise encore que les spectateurs auteurs de violences physiques pourraient se voir interdire l’accès au terrain. « Mais ces mesures prennent du temps, et l’ampleur des potentiels contrôles reste un problème », note le président.







Retour au jeu

Des pistes d’améliorations existent donc, mais il n’y a pas de remède miracle. L’ANF et ses solutions comptent également sur le bon sens des joueurs, entraîneurs, et spectateurs pour améliorer la situation afin de redonner aux jeunes arbitres l’envie de s’investir et permettre au football amateur neuchâtelois de retrouver sa fonction première : le plaisir du jeu. /gjo