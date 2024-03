Dimanche radieux pour le FC Coffrane

Le FC Coffrane en démonstration. Dimanche sur sa pelouse, le club de football de Val-de-Ruz a écrasé le FC La Sarraz-Eclépens 3-0 en 1re Ligue. Il a fallu attendre la 47e minute et un but d’Abdelaziz Kebal pour voir enfin les filets trembler. Dix minutes plus tard, c’est Guilherme Roque de Morais qui donnait deux longueurs d’avance à Coffrane. Enfin, Nicola Colaci a planté les derniers clous du cercueil vaudois en inscrivant le 3-0 à la 83e minute. La fin de match a été tendue avec notamment l’expulsion directe du milieu offensif du FC La Sarraz-Eclépens Olivier Paltenghi. Au classement, Coffrane bondit de la huitième à la cinquième place grâce à ce succès. Avec 32 points, la troupe de Philippe Perret n’a que trois d’unités de retard sur le quatrième : Yverdon Sport II. /dpi