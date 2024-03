Le FC La Chaux-de-Fonds glisse sur la peau de banane

C’est un samedi à oublier pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de football des Montagnes neuchâteloises a connu les affres de la défaite sur le terrain de la lanterne rouge de 1re Ligue Pully Football 1-0. Dans une rencontre dure, cinq cartons jaunes ont été distribués au total, le FCC a craqué à un peu plus d’un quart de la fin du match (73e) sur une réussite de Julien Beausire. Malgré trois changements opérés par le coach Pascal Oppliger, les Chaux-de-Fonniers n’ont pas réussi à égaliser en fin de match. Avant le reste des matches du week-end, ils occupent le dixième rang avec 26 points en 21 matches. Le FCC possède toujours deux points d’avance sur Meyrin (11e) et Portalban/Gletterens (12e), mais avec un match de plus. /dpi