Le FC Coffrane prend l’eau en Valais

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour le FC Coffrane. Six jours après une démonstration offensive et une victoire 6-3 face à Meyrin, les hommes de Philippe Perret ont été écrasés 7-0 par Sion M21 samedi soir en 1re Ligue de football. Face au troisième du classement, les Vaudruziens ont rapidement perdu toutes leurs illusions. Ils étaient déjà menés 4-0 après seulement 25 minutes de jeu.





Après ce net revers, le FC Coffrane occupe le 7e rang du classement, avec 29 points engrangés en 20 rencontres. Les Vaudruziens comptent 3 unités d’avance sur le FC La Chaux-de-Fonds, 10e. La formation de Philippe Perret aura l’occasion de se relancer dimanche prochain à domicile face au FC La Sarraz-Eclépens, actuellement 14e de la hiérarchie. /gjo