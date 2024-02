Le FC La Chaux-de-Fonds mise sur sa relève

C’est la saignée au sein du FC La Chaux-de-Fonds : A l’intersaison, le club de La Charrière a perdu cinq titulaires potentiels en 1re Ligue de football. Sans parler de blessés supplémentaires. Ces nombreux départs ne sont pas liés à des considérations économiques à en croire les dirigeants. Un point de la situation s’impose, avant de reprendre le championnat samedi, sur le terrain des espoirs de Lausanne-Sports.

Les Français s'en vont

La légion étrangère ne montera plus sur le pont : les Français Steven Crolet, Julien Chapit, Albert Makoubé et Maël Riberon ne portent plus le maillot du FC La Chaux-de-Fonds. Ils ont abandonné le navire à mi-saison au même titre que son capitaine, Fabio Lo Vacco, qui a rejoint le FC Portalban, toujours en 1re ligue. Il faut ajouter à cela les blessés de guerre : Gedeon Diniz, Marc Lawson et Nuna Doutaz. Tous sont indisponibles jusqu’au terme de la saison. L’entraîneur Pascal Oppliger perd autant de titulaires potentiels, pour la majorité à vocation offensive. Selon le vice-président du club, Sadry Ben Brahim, cette hécatombe n’est pas à mettre en relation avec une politique d’économie : « Il n’y a pas eu de discussion autour des défraiements et des primes au point. Les montants restent les mêmes ».