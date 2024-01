Campagne en vue d'un éclairage moins énergivore

Et oui, les coûts sont encore bien plus conséquents pour une seule enceinte comme La Charrière ou La Maladière. À Neuchâtel, Patrick Pollicini prépare un rapport en vue d’équiper le principal stade de la Ville de LED, sans oublier de préciser qu’il y a aussi l’éclairage dans les coursives et sous les tribunes de La Maladière : « L’investissement s’élèvera à plus d’un million de francs ».

En lançant son programme LEDforFoot, l’ASF a promis de verser 350 francs par luminaire remplacé. Pour le terrain des Forges à La Chaux-de-Fonds, qui comprend douze luminaires, cela correspond à un subventionnement de 4'200 francs, soit moins de 10% (7% pour être précis) de la facture finale. /mne