Franck Surdez : « c’est un honneur et une première étape »

Succéder à un grand nom

Lundi soir à Berne, Franck Surdez à l’occasion de succéder à une légende « rouge et noir », Raphaël Nuzzolo, qui avait remporté ce prix en 2018. « Ce serait un honneur au vu de ce qu’il a fait dans le football en général et ici à Neuchâtel », explique l’international junior qui aura aussi l’occasion, l’espace d’une soirée, de côtoyer les meilleurs joueurs du pays comme Manuel Akanji, Granit Xhaka ou ramona Bachmann. « Je vais me sentir à ma place, car toutes ces personnes sont passées par les étapes que je vis en ce moment », assure Franck Surdez.