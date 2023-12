L'Allemagne, la Hongrie et l'Ecosse pour la Suisse

L’équipe de Suisse peut revoir la vie en rose après un automne mortifiant. A Hambourg, le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024, lui a souri.

La sélection de Murat Yakin figure dans le groupe A avec l’Allemagne, la Hongrie et l’Ecosse. 'Pire' équipe qualifiée directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse n’a pas vraiment le droit de se plaindre. Même avec le soutien de son public, rien ne dit que l’Allemagne sortira du tunnel dans lequel elle se trouve depuis plus de cinq ans. Quant à la Hongrie et à l’Ecosse, elles n’étaient pas les équipes les plus redoutables des chapeaux 2 et 3.

La Suisse livrera ses deux premiers matches à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face à l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin à Francfort contre l’Allemagne. Avec l’espoir que cette rencontre n’aura plus aucune incidence sur sa qualification pour les huitièmes de finale. Elle se doit de classer l’affaire lors de ses deux rencontres à Cologne. Cologne où elle aura une revanche à prendre dix-huit ans après son élimination en huitième de finale de la Coupe du monde contre l’Ukraine, un soir où a été commise la plus tragique erreur de coaching de son histoire avec le remplacement d’Alex Frei quelques instants seulement avant la séance de tirs au but.

/ATS