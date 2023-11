Coffrane et La Chaux-de-Fonds dans le ventre mou du classement

La moitié de la saison est bouclée en 1re Ligue de football. Au terme du premier tour de championnat, les deux clubs neuchâtelois occupent le ventre mou du classement sans réelles perspectives de prendre part aux finales de promotion et sans danger de relégation. Le FC Coffrane se classe ainsi 6e et le FC La Chaux-de-Fonds 9e, mais avec seulement deux points de retard sur son rival cantonal et aussi un match en moins. Le bilan est satisfaisant pour les uns comme pour les autres. Pour sa deuxième saison à ce niveau, le FC Coffrane a démontré qu’il était à même de s’installer durablement en 1re ligue. Cet automne, le club vaudruzien a toutefois laissé l’impression de signer des résultats en dents de scie. L’entraîneur Philippe Perret avance une explication nuancée à ce propos : « Le bilan est vite fait. On est la meilleure équipe de ce premier tour à l’extérieur. Cela veut dire que l’on performe en voyage. En revanche, nous avons beaucoup de difficultés à domicile. D’où l’impression d’une certaine irrégularité dans nos résultats ».