La Nati doit retrouver une unité

L’équipe de Suisse de football termine sa campagne de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne sur une fausse note. Elle a été battue mardi soir 1-0 par la Roumanie et prend la deuxième place de son groupe, synonyme de chapeau 4 lors du tirage au sort prévu début décembre. Bernardin Allemann, journaliste sportif à la RTS, a qualifié, mercredi dans La Matinale, cette défaite d’assez logique « dans la continuité de ce que l’équipe nationale montre depuis quelques mois. (…)

Finalement, la Suisse n’a pas montré beaucoup de choses dans le jeu durant tout l’automne. Il n’y avait pas de raison pour que les choses se passent mieux à Bucarest. » Il relève aussi les performances surprenantes des leaders de la Nati, comme Xhaka et Akanji, qui jouent vraiment bien en club, et donnent l’impression de ne plus avoir le feu sacré en équipe de Suisse. « Et ils ont leur responsabilité, ils portent le maillot de l’équipe de Suisse. (…) Ces joueurs doivent aussi se remettre en question, également dans leur rapport avec Murat Yakin. » Pour Bernardin Allemann, contrairement à la Suisse, la Roumanie a montré mardi, ce que voulait dire jouer en équipe. Alors que la Suisse « cet automne ne montre pas une grande solidarité sur le terrain. »