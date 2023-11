Le nouveau départ de Rémi Cuche 

Rémi Cuche a inscrit en caractères gras les descentes et les super-G de la Coupe d’Europe de ski alpin dans son agenda. Au moment d’arrêter son programme de courses, le Vaudruzien – frère de Robin Cuche en ski paralympique - sait de quoi son hiver sera fait. A 23 ans, l’athlète de Saules n’a surtout pas tiré un trait sur le ski de compétition, lui qui s’est déjà déchiré les ligaments des deux genoux. Mais la saison dernière, il avait signé les résultats, dans les courses FIS et en Coupe d’Europe, qui lui ont permis de rejoindre le cadre B de Swiss-Ski. Il dispose ainsi d’un encadrement plus soutenu qui lui donne aussi une nouvelle impulsion à sa carrière : « Il y a plusieurs éléments qui sont favorisés. Il y a moins d’athlètes par membre de staff. Et on a également un serviceman qui s’occupe de nos skis. C’est un énorme avantage par rapport à avant ».