Coffrane se reprend, le FCC se saborde

Que de regrets pour le FC La Chaux-de-Fonds ! Une semaine après leur démonstration 6-0 contre Sion M21, les « jaune et bleu » ont dû se contenter d’un match nul 3-3 face à Naters-Oberwallis dimanche en 1re Ligue de football. Pourtant, le FCC menait bien 3-0 dans cette partie. Julien Chapit (36’) et Jimmy Frossard (41’) avaient lancé les hostilités. Albert Ebongué (55’) a même pu donner des allures sévères au score au retour des vestiaires, avant d’être expulsé quelques minutes plus tard après un tacle trop appuyé. Un fait de jeu qui a complètement relancé les locaux qui sont ensuite revenus à hauteur du FCC, grâce notamment à deux pénaltys.

Avec ce résultat, le FCC se classe 7e du classement, à deux points du podium.





Le FC Coffrane se reprend

Une semaine après une cinglante défaite 6-0 face à Lausanne M21, les hommes de Philippe Perret ont réussi à se relancer en dominant Monthey 3-1. Ils ont pourtant encaissé l’ouverture du score en première mi-temps sur un contre, mais ils ont su revenir dans le match et passer l’épaule en seconde période grâce à des réussites d’Abdelaziz Kebbal (56’), Muhidin Becirovic (68’) et Ricardo Vilela sur pénalty (98’).

Au classement, Coffrane passe de la 11e à la 6e place. Le club vaudruzien pointe à 2 points du podium et reprend une unité d’avance sur le FCC, mais avec un match en plus. /gjo