Les espoirs suisses en terre neuchâteloise

Se relancer après un coup d’arrêt

Lors de leur dernier match, les Rougets ont déçu puisqu’ils ont concédé le match nul (0-0) face à la lanterne rouge de son groupe, l’Arménie. À Neuchâtel, la réserve de la Nati aura pour but de se racheter et de reprendre la tête de sa poule face à ce même adversaire. Mardi, elle affrontera ensuite la Roumanie. Actuellement, c'est l'Albanie qui occupe la tête du groupe avec deux points d'avance et un match en plus sur les Rougets. Précisons encore que seuls les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour la phase finale du tournoi qui se déroulera en Slovaquie. Les quatre derniers tickets sont attribués au pays hôte ainsi qu'au terme des barrages qui réuniront les six autres deuxièmes de groupe. /yca