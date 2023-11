Scores de tennis pour le FC La Chaux-de-Fonds et Coffrane

Il a plu (aussi) des buts samedi en 1re Ligue de football pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue. À La Charrière, le FCC de Pascal Oppliger a battu 6-0 la réserve de Sion. Six réussites qui ont été inscrites en 30 minutes lors de la deuxième période par six buteurs différents : Fares Toumi, Seyf Toumi, Albert Makoubé, Fabio Lo Vacco, Julien Chapit et Jimmy Frossard. Les Sédunois ont joué à dix dès la 69e minute de jeu, à la suite d’un deuxième carton jaune donné à André Antonio.

À la Tuilière, Coffrane a connu pareille désillusion que les Valaisans en terre neuchâteloise. La troupe de Philippe Perret s’est effondrée 6-0 devant la réserve du Lausanne-Sport, alors que les Vaudruziens ont évolué avec un joueur de moins dès la 83e minute et l’expulsion de Tony Briançon.

Au classement, les deux clubs neuchâtelois restent séparés d’un seul point. La Chaux-de-Fonds est sixième avec 20 points, alors que Coffrane se classe neuvième avec 19 unités. /lre