Le FCC renoue in extremis avec la victoire

Après deux revers en première ligue de football, le FC La Chaux-de-Fonds a retrouvé le chemin de la victoire. Les « jaune et bleu » ont gagné 2-1 samedi contre Meyrin à la Charrière lors de la 12e journée du groupe 1. Le FCC a fait la différence à la 95e grâce à un but de la tête d'Albert Makoubé. Les Meuqueux en profitent pour passer devant les Genevois au classement et grimper à la 12e place du groupe 1 de première ligue. /vco