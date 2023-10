Commentaire : la FIFA vit sur une autre planète

Dans quel monde vit la FIFA ? Sur quelle planète ses dirigeants siègent-ils ? On peut légitimement se poser ces questions au lendemain de cette annonce. L’essentiel de cette Coupe du monde 2030 devrait se jouer au Maroc, en Espagne et au Portugal. Jusque-là, rien à dire. On réunit plusieurs pays voisins pour rassembler les forces, profiter des infrastructures existantes et leur donner un coup de neuf. Le projet est louable. Mais en revanche, que viennent faire là au milieu les trois matches prévus en Uruguay, en Argentine et au Paraguay ? Absolument rien si ce n’est de faire un clin d’œil à la 1re édition du Mondial avec une cérémonie du centenaire « au stade où tout a commencé », comme l’écrit la FIFA, soit à Montevideo. C’est encore une fois la preuve que le directoire du football mondial est déconnecté de la réalité. Il ne semble pas connaître les termes « réchauffement climatique », « pollution » et « émissions de CO2 ». Il ne semble pas non plus se préoccuper de la santé des joueurs. Les saisons deviennent de plus en plus longues, de plus en plus chargées, et la FIFA ne trouvent rien de mieux que d’imposer des déplacements inutiles de plus de 10'000 km à 6 nations. Ça fera des vols d’une douzaine d’heures, sans parler du décalage horaire. Après l’attribution de la dernière Coupe du monde au Qatar, la FIFA signe un nouvel autogoal. Et elle semble malheureusement partie pour en devenir une véritable spécialiste.