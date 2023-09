Une occasion en or pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds aux portes d’une belle histoire. Le club de football de la Charrière rend visite au FC Black Stars samedi après-midi dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Un duel entre deux formations de 1re Ligue qui s’annonce particulièrement équilibrer. Le coach du FC La Chaux-de-Fonds, Pascal Oppliger, explique : « On ne les connaît pas bien, car ils évoluent dans l’autre groupe de 1re Ligue. Mais à première vue, il n’y a pas de grande différence entre nous ».





Une qualification, 15 ans après

Reste que la motivation est grande du côté du FCC. Battus par de « gros morceaux » ces deux dernières années, Servette en 2022 et Lugano en 2021, les Chaux-de-Fonniers ont cette fois-ci une véritable chance de retrouver les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2008. « On voit cette opportunité d’atterrir dans les 16 meilleures équipes de Suisse. On a l’occasion de faire une belle fête en huitième de finale, ce serait grandiose » détaille le coach du FCC, Pascal Oppliger.