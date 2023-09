Coffrane profite de l’indiscipline adverse

Le FC Coffrane s’est offert une belle victoire dimanche. Devant son public, le club de football vaudruzien a pris la mesure des moins de 21 ans du FC Sion 3-1 en 1re Ligue de football. La troupe de Philippe Perret a ouvert la marque juste avant la mi-temps grâce à Ricardo Miguel Da Costa Vilela. Au retour des vestiaires, le gardien sédunois Kevin Fickentscher a été expulsé et Coffrane a doublé la mise dans la foulée par Tony Briançon. Sion est revenu dans la rencontre (55e) et le match s’est alors tendu. Un deuxième carton rouge a été brandi contre l’équipe valaisanne et son joueur Joaquim Bitz. Un membre du staff sédunois a également été expulsé dans la foulée. Coffrane a su garder son calme et entériner sa victoire à la 96e grâce à Muhidin Becirovic. Avec ce succès, les Vaudruziens grimpent à la sixième place du classement. /dpi