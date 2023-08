Tanja Bodenmann : « Une belle première mi-temps »

Du beau jeu et plus rapide : au lendemain de la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde de football, Tanja Bodenmann est venu livrer lundi dans La Matinale RTN son analyse de la compétition. L’attaquante neuchâteloise d’Yverdon Sport a expliqué que « les deux équipes étaient portées vers l’offensive, aucune des deux équipes n’était attentiste. (…) La première mi-temps était très plaisante à voir, la deuxième un peu plus hachée. » Tanja Bodenmann est aussi revenu sur le parcours de la Suisse, éliminée en 8e de finale par les championnes du monde en titre. « La Suisse a fait une très bonne entame. Les joueuses ont vraiment eu un jeu offensif, droit vers l’avant, ce qui n’était pas le cas lors des matches amicaux. Mais cette défaite contre l’Espagne montre vraiment la différence de niveau. ». L’attaquante d’Yverdon Sport relève qu’il y a encore beaucoup à faire en Suisse pour promouvoir le football féminin. Et « ça commence dans les clubs, dans les associations cantonales » qui devraient davantage promouvoir le football féminin et « professionnaliser le championnat, ça amènerait les joueuses au plus haut niveau ».