Le remue-ménage des groupements de juniors

Les groupements font souvent jaser dans le microcosme du football neuchâtelois. Ils se font et se défont aux grés des circonstances et parfois aussi des changements de dirigeants. Par groupement, il est entendu que deux clubs ou plus réunissent leurs juniors, généralement dans les catégories des plus âgés, pour former une nouvelle équipe fusionnée. Dans le bas du canton, il y a eu par exemple le Team Littoral ou le Team Bas-Lac alors qu’il existe maintenant le groupement des 2 Thielles. Et au début de cette saison, le FC Corcelles-Cormondrèche a rejoint le Team-Neuchâtel : un groupement lui-même composé de trois petits clubs de la capitale cantonale dont les juniors évoluent à Pierre-à-Bot. L’objectif du président Davide Cassiano était de reformer une équipe de juniors A.