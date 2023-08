St-Blaise - Bâle : c'est pour tout de suite

Le coup d’envoi approche à grands pas : Le FC St-Blaise s’apprête à recevoir le FC Bâle, à 14h ce dimanche aux Fourches, en 32es de finale de la Coupe de Suisse de football. Cinq ligues séparent les amateurs de 2e ligue neuchâteloise des professionnels rhénans. L’adversaire est prestigieux : les joueurs du FC St-Blaise ne pouvaient pas espérer mieux. Affronter le FC Bâle constitue une belle récompense pour les joueurs de José Saiz, qui se sont qualifiés pour la Coupe de Suisse, à la suite de leur victoire en Coupe neuchâteloise.

Au sein de l’équipe saint-blaisoise, Luca Semeraro et Karim Ben Mansour sont les deux joueurs qui font partie des meubles. Ils ont suivi leur classe de juniors aux Fourches. Et s’ils n’ont pas l’assurance de figurer dans le onze de base, ils attendent ce rendez-vous avec impatience : « C’est vraiment un sentiment de fête, une chose unique qui n’arrivera qu’une seule fois dans notre carrière. On a vraiment de la chance et aucune pression. On se réjouit », s’enthousiasme Karim Ben Mansour. « C’est vraiment plus une excitation qui nous pousse à donner notre maximum », rajoute son compère Luca Semeraro. Pour l’anecdote, les deux joueurs se connaissent d’autant mieux qu’ils incarnent la fidélité aux couleurs du FC St-Blaise et en plus, sur le plan professionnel, ils travaillent dans le même bureau.