Saint-Blaise a tenu vingt minutes face à Bâle

La logique de la hiérarchie a été respectée entre le FC Saint-Blaise et le FC Bâle. L’équipe de 2e ligue neuchâteloise s’est inclinée dimanche 8-1 face aux Rhénans, pensionnaires de Super League, en 16es de finale de la Coupe de Suisse.

Les Bâlois n’auront mis que 9 minutes pour ouvrir la marque par l’international canadien Liam Millar. Mais Saint-Blaise ne s’est pas laissé démolariser pour autant, au contraire. Nolan Toitot profitait d’une passe en profondeur du milieu de terrain à la quinzième minute de jeu pour parfaitement croiser son tir et faire lever le nombreux public amassé sur les talus du terrain des Fourches.

Hélas pour les amateurs neuchâtelois, les Bâlois n’ont pas tardé à reprendre les devants. Millar réalisait le doublé six minutes plus tard, avant que les Rhénans n’inscrivent encore deux réussites supplémentaires dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps. La seconde mi-temps n’était que remplissage dans une atmosphère de plus en plus étouffante pour les vingt-deux acteurs, même si le portier neuchâtelois est parvenu à arrêter un pénalty bâlois à l’heure de jeu.

De son côté, Neuchâtel Xamax FCS, autre équipe neuchâteloise engagée dimanche en Coupe de Suisse, s’est facilement défait 8-0 de Kleinhüningen, formation bâloise de 3e ligue. //lre