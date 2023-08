Fabrice N’Sakala : l’expérience au profit du collectif

Pour Fabrice N’Sakala, chaque match représente « un grand défi ». Vendredi soir, Neuchâtel Xamax accueille le FC Thoune à la Maladière en Challenge League de football. L’occasion pour le latéral gauche et son équipe de confirmer le bon début de saison. L’ancien champion de Belgique et de Turquie entend transmettre son expérience de la victoire pour permettre au collectif « rouge et noir » de poursuivre sur cette lancée. Il estime, toutefois, que l'équipe a encore des progrès à faire et « que même si on apprend de ses échecs », Fabrice N'Sakala, lui, préfère le faire en gagnant.