Max Veloso et Xamax se séparent

Un départ et la fin d’une époque à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce jeudi que Max Veloso ne fera pas partie de l’effectif « rouge et noir » pour la saison 2023/2024. Le joueur et le club n’ont « pas trouvé d’accord pour poursuivre la collaboration », explique un communiqué.





Une page se tourne

Formé au club, Max Veloso avait fait son retour au club lors de la saison 2015/2016. Il a activement participé au retour de Neuchâtel Xamax en Super League de football en 2018. Ce départ est également celui du dernier neuchâtelois présent lors de cette grande épopée, ponctuée par une promotion dans l’élite.





Après une expérience en Moldavie durant l’exercice 2020/2021, Max Veloso avait rapidement retrouvé les travées de la Maladière au terme de cette saison.

Durant sa carrière, le gaucher aura défendu le maillot xamaxien à 181 reprises, inscrivant 18 buts pour autant de passes décisives. /comm-gjo