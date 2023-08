Xamax veut tuer sa bête noire

Une statistique à faire mentir pour Neuchâtel Xamax. Le club de la Maladière se déplace dimanche à 14h15 à Aarau pour le compte de la 3e journée de Challenge League de football. Un adversaire que les Neuchâtelois n’ont plus battu depuis près de deux ans. Depuis le 10 août 2021, les Xamaxiens restent sur sept matches sans victoire - quatre défaites et trois nuls - face à leur bête noire.





Débuts à confirmer

Actuellement 3e du classement avec quatre points, Neuchâtel Xamax réalise une entame de championnat convenable, mais la nouvelle recrue Lucas Marin ne s’en contente pas : « 3 points contre Schaffhouse et un point contre Nyon, ce n’est pas suffisant par rapport à notre objectif », souligne le jeune ailier de 20 ans. Le Français estime que l’effectif et ses qualités peuvent venir à bout des Argoviens. « Avec cet effectif, on peut faire de très grandes choses », estime Lucas Marin.