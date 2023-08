Un FCC remanié veut confirmer

Les choses sérieuses commencent pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de La Charrière entame samedi son championnat de 1re Ligue de football face à La Sarraz-Eclépens. Et c’est avec un effectif quelque peu chamboulé que le club « jaune et bleu » va commencer ce nouvel exercice. Durant l’intersaison, trois joueurs importants ont notamment quitté le FCC. Il s’agit de Mylord Kasai, Dragan Stejpanovic et Badre Bilel. « Nous verrons après un tiers du championnat si ces joueurs auront été remplacés par les nouvelles arrivées », explique le coach de l’équipe Pascal Oppliger. Ce dernier juge néanmoins son effectif compétitif et surtout équilibré : « On a des anciens qui donnent tout sur le terrain et qui entourent très bien nos jeunes joueurs ».