Un FC Coffrane à l'identité plus neuchâteloise

Préparation terminée, place à la compétition ! Le FC Coffrane et le FC La Chaux-de-Fonds commencent le championnat 2023 – 2024 ce week-end, en 1re Ligue de football.

Les deux clubs neuchâtelois restent sur une dernier exercice plutôt réussi : le FCC s’était classé 5e et le FC Coffrane, en tant que néo-promu, 9e. Le club vaudruzien entame donc sa deuxième saison à ce niveau et l’euphorie de la promotion ne constituera plus un élément à même de le mettre sur orbite : « La deuxième saison est des fois dure. On se voit parfois plus beau qu’on ne l’est. Mais je n’ai pas peur » explique l’entraîneur Philippe Perret. « Je trouve qu’à l’entraînement on travaille de manière plus sérieuse que lors de la saison dernière. Je dispose d’un groupe avec lequel j’ai du plaisir à collaborer ».