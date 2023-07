Nette défaite face à Sion pour Xamax

Neuchâtel Xamax n’a pas montré le visage le plus rassurant, à moins de quinze jours de la reprise du championnat de Challenge League de football. Mardi en déplacement à Port-Valais, les « rouge et noir » ont perdu 4-1 en match amical face au FC Sion. Le but neuchâtelois a été inscrit par Angelo Campos sur penalty.

Selon l’entraîneur xamaxien Uli Forte, pour interpréter ce résultat, il faut se souvenir que les Sédunois arrivent tout juste de la Super League et qu’ils ont un excellent potentiel. Pour lui, le FC Sion est une équipe soudée, et il espère que Xamax montrera la même unité, afin de mieux réussir son début de championnat que lors de la saison dernière.