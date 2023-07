Les « stars » du NE Galaxy veulent se faire plaisir

Le NE Galaxy ne vise pas les étoiles, mais plutôt le plaisir. Le club qui évolue à La Chaux-de-Fonds vient d’être créé et jouera en 5e ligue neuchâteloise dès le début de la saison prochaine. Il a déjà disputé quelques matches, dont une victoire fleuve 9-1 contre le FC Franches-Montagnes et un match de gala disputé fin juin à La Charrière face aux joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. Les hockeyeurs ont d'ailleurs remporté la partie 2-1.

Ce projet a germé dans la tête de quatre personnes dont l’ancien joueur de Xamax Maël Erard et l’ancien coach ad intérim du FCC et entraîneur du Locle Sport Johann Mazzoleni. Ce dernier avance que le NE Galaxy est avant tout une équipe pour se faire plaisir « entre copains ». S'il va disputer ses entraînements et matches à La Charrière, le club n'est pas lié à une ville en particulier. Il s'agit d'un projet qui rassemble des footballeurs venus de partout dans la canton.